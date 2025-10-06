Hombre muere atacado por perros en Miami Dade

Un hombre de entre 30 y 40 años falleció en la madrugada del domingo en el sector de Liberty City, en Miami, después de ser atacado por varios perros, lo que motivó la incautación de 11 canes por parte de los servicios de animales.

El suceso, ocurrido en la intersección de la calle 67 del noroeste y la octava avenida de Liberty City, representa el segundo ataque mortal de este tipo en el condado Miami-Dade en menos de un mes y reaviva el debate sobre la tenencia responsable de animales y la seguridad pública.

La policía de Miami dijo que recibió una llamada de emergencia poco antes de la 1:00 a.m. del domingo alertando sobre un hombre que estaba siendo atacado por perros. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la víctima sin vida.

La identidad de la víctima no ha sido revelada, y tampoco se han especificado las razas de los perros incautados. Los detectives de homicidios iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Este segundo ataque mortal en pocas semanas encendió las alarmas en el área metropolitana de Miami. A principios de septiembre, Doreen Richards Broadbelt, de 71 años, murió tras ser atacada por varios perros mientras caminaba hacia su trabajo en Miami Gardens.

Cactus24 06-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.

Cactus24 06-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.