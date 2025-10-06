FANB realiza ejercicios antiaéreos frente a las costas de Nueva Esparta

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea) informó que entre el lunes 6 y el martes 7 de octubre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevará a cabo un ejercicio de tiro con fuego real frente las costas venezolanas en la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain).

Germán Edoardo Gómez Lárez, presidente del Inea, emitió el pasado domingo el aviso 071/25 para que navegantes, agencias navieras y armadores de buques mantengan distancia de la Península de Macanao, en el estado Nueva Esparta, y el Archipiélago de Los Frailes, compuesto por más de 10 islas en las Dependencias Federales.

Los ejercicios militares se enfocarán en los sistemas de artillería de defensa antiaérea y naval. En dichas tareas están incluidas la Armada Nacional Bolivariana y el Comando De Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El tráfico marítimo en el área fue restringido hasta la madrugada del próximo miércoles, reseña Noticias24venezuela.

Las actividades de la Fanb son realizadas como respuesta al despliegue militar ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien le declaró la guerra a los carteles del narcotráfico internacional en el mar Caribe.

Cactus24 06-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.