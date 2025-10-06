EE UU habría usado tecnología canadiense en ataques a presuntas narcolanchas en Caribe

Un sistema de cámaras de alta tecnología fabricado en Canadá fue utilizado en los polémicos ataques realizados por Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico venezolanas, según un informe de la organización no gubernamental Project Ploughshares, compartido en exclusiva con el equipo de investigaciones visuales de CBC, el difusor público canadiense.

CBC analizó el informe de Project Ploughshares, lo comparó con manuales de productos, videos previamente publicados y entrevistó a expertos militares y de la industria de defensa, concluyendo que es altamente probable que tecnología canadiense haya sido utilizada para labores de vigilancia durante las operaciones.

«Tiene que haber mayor supervisión en materia de derechos humanos… Estamos viendo que armamento canadiense está siendo mal utilizado», dijo Kelsey Gallagher, investigador senior de Project Ploughshares.

El informe -de una organización que se define como un «instituto de investigación para la paz enfocado en el desarme y la seguridad internacional», sostiene que el ejército de EE. UU. utilizó un sistema sensor WESCAM MX-Series, fabricado por la empresa canadiense L3Harris, para rastrear y vigilar las embarcaciones que fueron atacadas cuando salían de Venezuela durante las dos primeras ofensivas, hechas públicas en septiembre.

Desde el mes pasado, el ejército de EE.UU. ha realizado cinco ataques en el Caribe contra lo que el presidente Donald Trump calificó como embarcaciones manejadas por «narcoterroristas». El más reciente ataque fue el viernes 3 de octubre. Al menos 21 personas murieron durante la serie de ofensivas. El gobierno estadounidense publicó videos de cuatro de los ataques.

Expertos cuestionaron rápidamente la legalidad de estas acciones, alegando posibles violaciones al derecho internacional humanitario y a las leyes marítimas.

Cactus24 (06-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.