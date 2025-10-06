Dimite Primer ministro de Francia tras 26 días en el cargo

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció este lunes, menos de un día después de que su gobierno presentara a su nuevo gabinete.

«No se cumplen las condiciones para que yo siga como primer ministro», afirmó Lecornu, criticando la falta de voluntad de los partidos políticos para llegar a compromisos.

El Palacio del Eliseo, la sede gubernamental de Francia, realizó el anuncio tras una reunión entre Lecornu y el presidente Emmanuel Macron, que se celebró la mañana del lunes.

Esta sorprendente decisión se produce apenas 26 días después de que Lecornu fuera nombrado primer ministro tras el colapso del gobierno anterior de François Bayrou.

Partidos de todos los espectros políticos que conforman la Asamblea Nacional criticaron duramente la composición del gabinete de Lecornu, que no era muy diferente al anterior de Bayrou, y amenazaron con rechazarlo.

Tras el anuncio, varios partidos han pedido que se celebren elecciones anticipadas y algunos también piden la dimisión de Macron.

Sin embargo, el presidente de Francia ha expresado en repetidas ocasiones que no se retirará antes de que termine su mandato en 2027.

Lecornu, exministro de Defensa y una figura leal a Macron, ha sido el quinto primer ministro de Francia en menos de dos años.

Cactus24 06-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.