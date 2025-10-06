Denuncian a Milei por abuso de autoridad tras admitir que ordenó encarcelar a Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por abuso de autoridad e intromisión en la Justicia tras admitir públicamente que fue él quien “tomó la decisión” de encarcelar a la exmandataria Cristina Kirchner.

Las denuncias son por el delito de “abuso de autoridad”, figura prevista en el artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que ilegalmente arrogare atribuciones que no le competen, o ejerciere las propias en forma abusiva”.

En una entrevista en el canal La Nación+, Milei expresó: “Puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer Presidente que tomó la decisión de que vaya presa”.

Una de las denuncias fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, por derecho propio, quien pidió directamente la “indagatoria” de Milei por invadir la esfera de otro poder del Estado. La otra fue realizada por la abogada Valeria Carreras. Ambas presentaciones tramitarán en los tribunales de Comodoro Py.

Para los denunciantes, los dichos de Milei implican “un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial”. Según Dalbón, abogado que representa a CFK en algunas causas civiles, lo que dijo el presidente refuerza la postura del “lawfare” y todo lo que ocurrió en el caso Vialidad, en el que la expresidenta terminó condenada con sentencia firme de la Corte.

Cactus24 06-10-2025

