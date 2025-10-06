Daniel Noboa renueva el estado de excepción en cinco provincias por inseguridad y violencia

El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días más el estado de excepción en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía (Bolívar). La medida se tomó ante incremento de inseguridad y la ola de violencia, según el Decreto Ejecutivo No. 175 firmado el 5 de octubre de 2025.

En las motivaciones de la medida se señala que entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, Ecuador vivió una nueva ola de violencia en Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, marcada por asesinatos, atentados con explosivos y ataques armados vinculados a bandas como Los Choneros, Lobos, Tiguerones y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Ante este escenario, el Gobierno renovó el estado de excepción para mantener operaciones conjuntas y garantizar la seguridad ciudadana, restringiendo temporalmente derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.

El mandatario recordó que el objetivo del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica. Además, subrayó que los funcionarios públicos serán responsables de cualquier abuso cometido durante su aplicación, conforme al artículo 166 de la Constitución.

El decreto dispone la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permite a las fuerzas del orden realizar operativos e inspecciones en las zonas afectadas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serán las encargadas de ejecutar la medida, bajo la coordinación de los ministerios del Interior y de Defensa.

Cactus24 06-10-2025

