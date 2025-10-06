Comercios de Cujicana y Bella Vista fueron fiscalizados por la Superintendencia de Tributos

Este viernes, la Dirección de Fiscalización Tributaria de la Superintendencia Municipal Integrada de Tributos (Sumitca) Carirubana abordó las avenidas principales de los sectores Cujicana y Bella Vista para hacer una verificación de deberes formales en 48 comercios de la zona.

Así lo informó el director de Fiscalización Tributaria, Dr. Jhony Hernández, quien destacó la activación de 18 fiscales para efectuar esta verificación establecida tanto en el Código Orgánico Tributario como en la Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar en el municipio Carirubana.

“Se realizó un procedimiento de verificación de deberes formales en 48 establecimientos comerciales tomando como puntos estratégicos las avenidas principales de Cujicana y Bella Vista, donde desplegamos a 18 funcionarios para realizar la pertinente verificación de deberes formales y quienes no presentaron documentación importante por cualquier circunstancia, se les emitió la respectiva boleta de comparecencia, de manera que éstos se acerquen a la oficina de Fiscalización, ubicada en el Centro Comercial Las Virtudes, para realizar la orientación exhaustiva como corresponde”, expuso.

Hernández añadió que al culminar estos operativos, los funcionarios se encargan de consolidar las verificaciones de deberes formales con las estadísticas correspondientes para posteriormente iniciar los procedimientos administrativos, ésto en caso de que algún contribuyente deba ser sancionado por no poseer algunos de los requisitos establecidos por la ley.

“Durante estos operativos nosotros también prestamos orientación en materia tributaria a todos y cada uno de los contribuyentes que no poseen algún tipo de documentación ni situación regular ante la alcaldía de Carirubana, indicándoles el procedimiento correspondiente para que los expidan”, acotó.

Se amplió la fiscalización

Es importante destacar que además de la verificación de deberes formales, en este operativo de fiscalización se revisó el censo de propiedad inmobiliaria de los comercios, así como las licencias de licores (al mayor y al detal), Publicidad y Propaganda Comercial (al que aplique) y sus horarios de expendio, de manera de comprobar que estén cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza sobre Tasas de Autorizaciones para el Expendio de Bebidas Alcohólicas en el municipio Carirubana, cuyo inicio es a partir de las 10:00 am; se realizaron cuatro inscripciones de oficio y se apoyó al SAT FALCÓN en la verificación de los permisos de bomberos.

«Es una actividad vinculada con las oficinas de Inmueble Urbano, de Espectáculos Públicos, de Expendio de Licores y Sumitca; hemos ampliado los procedimientos de fiscalización para actualizar en tiempo real la situación de todos los contribuyentes en el municipio”, resaltó el Dr. Jhony Hernández.//Nota de prensa

Cactus24 06-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.