Científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan Premio Nobel de Medicina

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025 fue otorgado a un trío de científicos, dos de ellos estadounidenses y uno japonés, por descubrir cómo el sistema inmunológico nos protege de miles de microbios diferentes que intentan invadir nuestros cuerpos.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi compartirán el premio “por sus descubrimientos fundamentales relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica”, anunció el Comité Nobel este lunes en una ceremonia en Estocolmo, Suecia.

Los galardonados identificaron las “células T reguladoras”, que funcionan como los guardias de seguridad del sistema inmunológico y evitan que las células inmunes ataquen nuestro propio cuerpo.

“Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, afirmó Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

El trabajo del trío ha encabezado la investigación en el campo de la tolerancia periférica, lo que ha ayudado a desarrollar tratamientos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, dijo el comité.

El año pasado, el premio fue otorgado a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su trabajo en el descubrimiento del microARN, una molécula que regula el funcionamiento de las células en el cuerpo.

En 2023, el premio fue otorgado a Katalin Karikó y Drew Weissman, por su trabajo en vacunas de ARN mensajero (ARNm) , una herramienta crucial para reducir la propagación del covid-19.

El premio consiste en una dotación en efectivo de 11 millones de coronas suecas (US$ 1 millón).

Cactus24 06-10-2025

