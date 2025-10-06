Cabello: Planes de atacar embajada de EEUU sólo reflejan el desespero de la extrema derecha

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que los planes de la derecha de atacar la sede de la embajada de Estados Unidos en Venezuela demuestran el desespero de esta facción política que, actualmente, representa una minoría entre los factores que adversan al Gobierno Revolucionario.

Durante la acostumbrada rueda de prensa semanal de la tolda roja, señaló que este grupo, que oscila entre el 3 y el 7 % del universo opositor, «no les importa hacerle daño a quien sea con tal de lograr sus objetivos».

En este sentido, refirió el reciente intento de terroristas, vinculados con esta facción radical, de hacer explotar una bomba con gran poder destructivo en Plaza Venezuela, Caracas. «Todos los involucrados en este caso fueron capturados y todos hablan de su vinculación con los grupos extremistas que dirige la señora María Machado e Iván Simonovis», resaltó.

De igual manera, señaló que la denuncia sobre estos planes de ataque a la sede diplomática fueron informados oportunamente a EEUU. Además indicó que los cuerpos de seguridad del Estado han duplicado los esfuerzos para garantizar la seguridad en la referida embajada.

Cactus24 (06-10-2025)

