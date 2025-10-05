Pequeño asteroide pasó a 300 kilómetros rozando la Antártida

El 1 de octubre, un pequeño asteroide llamado C15KM95 pasó cerca de la Tierra a una altitud de tan solo 300 kilómetros , rozando la Antártida en un vuelo mucho más cercano que el que alcanzan la mayoría de los objetos cercanos a la Tierra. El evento atrajo la atención a través de una publicación en Reddit , donde astrónomos aficionados alertaron sobre la aproximación inusualmente cercana.

A pesar de medir menos de dos metros de diámetro y no representar una amenaza directa para la vida en la Tierra, la trayectoria del asteroide lo situó más bajo que muchos satélites y justo debajo de la trayectoria orbital de la Estación Espacial Internacional .

Un sobrevuelo que pasó por debajo de la ISS

A diferencia de los numerosos titulares exagerados sobre asteroides que «casi impactan» la Tierra desde millones de kilómetros de distancia, este pasó a una altitud en la que operan los satélites artificiales. Según el medio científico francés Numerama , «el asteroide voló a tan solo 300 kilómetros sobre la Antártida», mientras que satélites como los que se encuentran en órbita terrestre baja viajan a altitudes de unos 340 kilómetros .

La Estación Espacial Internacional, que orbita a 400 kilómetros , se encuentra justo por encima de la trayectoria del asteroide C15KM95 . Si el asteroide hubiera intersecado la trayectoria de la estación, los daños podrían haber sido considerables. Según se informó, «Incluso el micrometeoroide más pequeño, viajando a 28 000 km/h, puede perforar agujeros del tamaño de una bala». Incluso un objeto diminuto a esa velocidad es suficiente para perforar el blindaje de la estación. Afortunadamente, la EEI no orbita sobre la Antártida , lo que hace que un impacto sea prácticamente imposible en este caso.

La detección tardía pone de relieve una grave deficiencia

El asteroide no fue detectado hasta pocas horas antes de su aproximación, lo que prácticamente no dejó tiempo para rastrearlo ni reaccionar. Este retraso subraya el desafío constante de detectar objetos pequeños y oscuros cercanos a la Tierra que reflejan poca luz.

Los objetos de este tamaño generalmente se queman al entrar en la atmósfera, y en este caso, los expertos creen que se habrían desintegrado por completo. En el peor de los casos, algunos fragmentos podrían haber sobrevivido al descenso. La preocupación más apremiante no era el potencial de destrucción, sino el escaso tiempo de alerta del que dispusimos. Eventos como este, por raros que sean, dejan claro que los sistemas de detección temprana aún no son fiables para asteroides pequeños y de rápido movimiento .

Un paso cercano en una región de poco tráfico

A pesar de la peligrosamente baja altitud del asteroide, el riesgo para los satélites fue mínimo, pero no inexistente. La mayoría de los satélites activos orbitan más cerca del ecuador o en corredores orbitales densamente poblados, y la región sobre la Antártida es relativamente escasa.

Aun así, algunas estaciones de investigación y satélites de comunicaciones operan en órbitas polares, y una colisión, aunque improbable, no está descartada. El hecho de que el C15KM95 volara a través de este corredor de poco tráfico podría haber evitado cualquier interrupción en la infraestructura moderna. Pero también fue un accidente afortunado , no una protección fiable.

Cactus24 (05-10-2025)

