Mujer falleció en el Sambil Chacao tras caer del quinto piso

Una joven perdió la vida este sábado 4 de octubre, tras presuntamente lanzarse desde el quinto piso del Centro Sambil Chacao, del municipio homónimo, en el estado Miranda, Área Metropolitana de Caracas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la tarde, según reportes difundidos en redes sociales. Testigos relataron que la mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada, tendría poco más de 20 años, de acuerdo con Caraota Digital.

Videos grabados por visitantes muestran la conmoción posterior al suceso. En las imágenes se observa a la víctima tendida en el suelo, con rastros de sangre a su alrededor, mientras otra persona intenta verificarle el pulso antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Funcionarios de la Policía de Chacao y paramédicos acudieron al lugar para atender la situación, pero lamentablemente la joven no presentaba signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas que la llevaron a tomar esta decisión.

Las autoridades mantienen el área bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Cactus24 (05-10-2025)

