Jorge Rodríguez: «Casi el 90% de toda la población está dispuesta a defender la patria»

«Frente a las provocaciones, amenazas, mentiras y calumnias que han inventado para poder conseguir una excusa para promover cualquier forma de agresión en contra del pueblo de Venezuela, ellos creían que alguna gente de este pueblo iba a recular frente a la agresividad y la violación de los derechos internacionales y ha ocurrido completamente lo contrario», expresó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, durante un recorrido por la Plaza Bolívar de Caracas, donde se llevaron a cabo los Ejercicios Militares Especiales junto a los habitantes de la capital.

En este sentido, Rodríguez manifestó sentirse orgulloso del pueblo y la FANB por la sinergia que han hecho para defender a la patria de cualquier amenaza imperial. “Esta es la Fuerza Armada con la que el Comandante Hugo Chávez soñó, que está enlazada con el pueblo de Venezuela para hacer crecer el espíritu libre”.

Según Rodríguez «cualquier movimiento de medición con los que contamos casi el 100% de la población venezolana rechaza cualquier forma de agresión extranjera».

De igual manera, afirmó que «casi el 90% de toda la población de Venezuela está dispuesta a defender, con sus propios recursos y con su propio esfuerzo a la patria».

Asimismo, Rodríguez resaltó que con estos ejercicios de comando, centro y comunicación, se establecen las acciones claras a ejecutar ante un posible ataque imperial. “Cada mujer de Venezuela, una soldada; cada hombre, un soldado que sepa cuál es su misión, su actitud”, reiteró el presidente del parlamento.

Cactus24 (05-10-2025)

