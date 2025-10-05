Fluctuación eléctrica en Venezuela deja varias zonas sin servicio

Una fuerte fluctuación eléctrica se sintió alrededor de las 12:40 pm de este domingo 5 de octubre tanto en Caracas como en diversos estados del país.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, la falla incluso dejó sin servicio a Los Chorros, en la capital venezolana. De igual manera, según la cuenta Reporte Ya, entidades como Mérida, Táchira y Falcón se quedaron sin luz.

El intenso bajón eléctrico también se presentó en Miranda, Portuguesa, Aragua, Zulia y Monagas. Usuarios de Caracas informaron que la fluctuación también causó estragos en El Cafetal y San Román.

«Maturín también lo vivió a las 12:24. Aun algunas zonas esperando que retorne la fase 220», «Lechería también hubo bajón», «Fluctuación fuerte en Valencia y Naguanagua», «Maracay 12:45 hubo bajón y luego sobre voltaje de casi 150v. Ya se estabilizó», «Margarita igual», reportaron los ciudadanos en X (Twitter).

Los reportes de distintas regiones en Venezuela son un indicio de que el bajón de luz fue a escala nacional.

Cactus24 (05-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.