Borracho confunde una subestación eléctrica con un baño portátil

Un hombre resultó herido luego de que una subestación eléctrica explotara cuando orinó sobre ella en Brasil.

En un video que circula en redes sociales se puede ver cómo el hombre se dirige hacia la subestación, y tras situarse detrás de ella, comienza a orinar.

Sin embargo, el líquido provoca una repentina explosión con fuego y chispas, derribando al sujeto al suelo.

A pesar del fuerte impacto del estallido, el hombre se incorpora de inmediato y comienza a apagar las llamas en sus ropas.

Tras el accidente, paramédicos y elementos de la Policía Militar acudieron al sitio y atendieron a la víctima, que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con reportes de medios locales, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad, y habría confundido la subestación con un baño portátil. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el lugar y la fecha exacta en la que ocurrió el incidente.

Cactus24 (05-10-2025)

