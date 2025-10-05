Bad Bunny interpreta a “Quico” en la versión estadounidense de “El Chavo del 8”

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, interpretó a Quico en la versión estadounidense de El Chavo del Ocho, como parte de un sketch del programa Saturday Night Live (SNL).

Bad Bunny volvió a ser presentador del tradicional programa humorístico de la cadena NBC, días después de ser confirmado como encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

ROYAL

“El homenaje que se emitió en SNL el sábado por la noche capturó la esencia de los personajes a la perfección, con cada actor imitando magistralmente las personalidades de sus respectivos personajes”, destacó el medio Deadline.

El segmento contó con parte del elenco permanente del show. Marcello Hernández como El Chavo, Andrew Dismukes como Don Ramón, Chloe Fineman como Doña Florinda, Sarah Sherman como la Chilindrina y Kenan Thompson como Mr. Stomach (Señor Barriga).

Además, se sumó la aparición especial del actor Jon Hamm como el Profesor Jirafales.
Así, Saturday Night Live volvió a dedicar un capítulo a la herencia latina en Estados Unidos, tal como ocurrió hace un año, cuando recrearon Sábado Gigante.

Cactus24 (05-10-2025)
