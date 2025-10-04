Trump advierte a Hamás que no «tolerará demoras» que entorpezcan la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Hamás que avance rápidamente hacia un acuerdo de paz con Israel o de lo contrario «todas las apuestas se cancelarán».

En una publicación en redes sociales, Truth Social, Trump agradeció a Israel por detener temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar el acuerdo de paz. Trump también afirmó que no tolerará demoras en su intento de negociar un acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

«Aprecio que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad a la liberación de rehenes y al acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez, o de lo contrario, todo se perderá», dijo Trump.

No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado que vuelva a representar una amenaza para Gaza. ¡Hagámoslo RÁPIDO! ¡ Todos recibirán un trato justo!, añadió.

Esto ocurre después de que Trump diera a Hamás un plazo el domingo para aceptar el plan de paz o enfrentarse a un infierno. Tras recibir la respuesta de Hamás, Trump publicó en Truth Social: «Creo que están listos para una paz duradera». Instó a Israel a «detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida», y añadió que las conversaciones sobre los detalles ya estaban en marcha.

El plan estadounidense exige un alto el fuego inmediato y la liberación, en un plazo de 72 horas, de 20 rehenes israelíes vivos y de los restos de otros que se cree que están muertos, a cambio de cientos de gazatíes detenidos. Una vez que ambas partes lleguen a un acuerdo, se enviará ayuda humanitaria completa a Gaza. Alrededor de 48 rehenes siguen retenidos por Hamás, y se cree que 20 de ellos siguen vivos.

Según la propuesta, Hamás no tendría ningún papel de gobierno en Gaza y deja la puerta abierta a un eventual Estado palestino. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la ha rechazado, reiterando su oposición a un Estado palestino. «No está escrito en el acuerdo. Dijimos que nos opondríamos firmemente a un Estado palestino», declaró.

Hamás declaró el viernes que partes de la propuesta relacionadas con la gobernanza de Gaza y los derechos palestinos todavía se están discutiendo “dentro de un marco nacional”, en el que Hamás tiene la intención de participar.

Cactus24 (04-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.