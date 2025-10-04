Sean ‘Diddy’ Combs condenado a 4 años de prisión

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a cuatro años de prisión este viernes tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución.

La sentencia se llevó a cabo en un tribunal federal, donde Combs hizo una petición personal al juez, pidiendo disculpas por su comportamiento y expresando remordimiento.

A pesar de su petición y de los argumentos de la defensa, el juez impuso la sentencia, citando preocupaciones sobre la aceptación de responsabilidad por parte de Combs.

Los hijos de Combs también hablaron en el tribunal, y Jessi Combs, entre lágrimas, pidió al juez que considerara a su padre como un hombre cambiado que merece una segunda oportunidad.

La defensa presentó un video que mostraba a Combs interactuando con sus hijos, con el objetivo de demostrar su compromiso con el cambio y la rehabilitación. Sin embargo, el juez no quedó convencido de que Combs aceptara plenamente la responsabilidad de sus actos.

Los fiscales destacaron la gravedad de los cargos, enfatizando que el caso involucraba no sólo prostitución sino también acusaciones de violencia contra la exnovia de Combs, Cassie Ventura, y otra mujer que testificó bajo el seudónimo de Jane.

Además de la pena de prisión, Combs deberá cumplir cinco años de libertad supervisada y pagar una multa de 500.000 dólares. Se le descontará el tiempo que ya ha cumplido en prisión.

