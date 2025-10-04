Lo atraparon por robar radios portátiles de un establecimiento comercial en Punto Fijo 

Las cámaras de vídeo vigilancia de un establecimiento comercial de Punto Fijo delataron el hurto, por parte de un «cliente», de una caja contentivas de radios portátiles.

Al percatarse del faltante, el encargado del local verificó en las cámaras de seguridad y confirmó el robo. Al llegar a la policía suministró el material vídeográfico con lo que fue más fácil ubicar al sujeto y practicar la aprehensión.

El detenido tiene 23 años de edad y habita en la calle Las Palmas de Creolandia. En su poder le encontraron un pendrive 8G y una caja con dos radios transmisores portátiles, provistos de batería recargable, antenas desmontables y dos bases de carga.

Sobre la aprehensión y detalles del procedimiento fue comunicado el Ministerio Público, a través de la Fiscalía XV, en el expediente DC-10-0149-25.

Nota de prensa de Policarirubana

Cactus24 (04-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.