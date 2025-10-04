León XIV recibió al presidente de la Federación Médica Venezolana a días de la misa de canonización de JGH

El Papa León XIV recibió en una audiencia pública en el Vaticano al presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, como parte de la programación previa a la canonización del Doctor José Gregorio Hernández.

Durante la reunión, el Sumo Pontífice reconoció el trabajo científico y valores cristianos del beato, asegurando que es un médico muy popular para los venezolanos. «José Gregorio Hernández es un gran ejemplo para los profesionales de la salud presentes en este encuentro, por la manera en que compaginaba su acción profesional, de avanzada para la época, con su servicio a los más necesitados», manifestó al respecto.

León XIV concluyó su mensaje deseando que el nuevo Santo «siga siendo un faro de luz y esperanza para todos los médicos y pacientes venezolanos».

Cabe destacar que la canonización del doctor y de la Madre Carmen Rendiles, se realizará el próximo domingo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Posteriormente, el acto central en Venezuela tendrá lugar el 25 de octubre de 2025 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Cactus24 (04-10-2025)

