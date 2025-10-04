Joven que defiende a su novio de 76 años: Es mi alma gemela

Una mujer de 25 años que está saliendo con un hombre de 76 años respondió a quienes la critican y califican de «perturbadora» su diferencia de edad de 51 años.

Diana Montano, de San Diego, no buscaba el amor cuando conoció a su ahora novio Edgar a través de un amigo en común. Pero en cuanto lo vio, saltó la chispa.

He conocido a mi alma gemela; no hay nadie de mi edad que sea como él”, afirmó la joven.

Los dos se juntaron oficialmente en julio de 2024 y han estado locamente enamorados desde entonces.

Pero se han enfrentado a una reacción enorme por su romance, de parte de personas en Internet y también de los propios familiares de Diana.

Mientras hablaba en exclusiva con el Daily Mail sobre ello, Diana confesó que «la parte más difícil» de su romance con diferencia de edad ha sido presentarlo a su círculo social.

«Encontrar el equilibrio para involucrarlo socialmente con las personas en mi vida [ha sido la parte más difícil]», compartió.

‘A diferencia de las parejas de mis amigos, que se integran fácilmente en nuestro grupo de amigos y lugares de reunión, es más difícil involucrarlo debido a los lugares a los que disfrutamos ir y luego porque pienso en cómo se sentiría al estar involucrado en un grupo lleno de adultos jóvenes.

He tenido familiares que no están de acuerdo y creen que estoy arruinando mi vida. Pero no me molesta demasiado.

Entiendo cómo puede parecer mi relación a primera vista, pero sé que soy feliz.’

Diana dijo que otro problema que ha enfrentado es que a su pareja le cuesta comunicarse con sus parientes más jóvenes en las reuniones familiares debido a la «barrera del idioma» entre generaciones.

«En las fiestas familiares solía sentarme con mis primos, que eran todos de mi edad aproximadamente, y ocasionalmente salía a hablar con mis tías y amigos de la familia que eran mayores», explicó.

‘Pero ahora siento que necesito sentarme más con mis tías y, en general, con la gente mayor de mi familia para que pueda socializar con personas más cercanas a su edad.

«El hecho de que haya una ligera barrera lingüística también contribuye a esto, ya que no puedo dejarlo completamente solo».

Desafortunadamente, Diana admitió que también recibió algunos comentarios horribles en línea después de que comenzó a publicar fotos con Edgar.

Ella compartió: ‘El peor comentario fue uno que decía: «Espero que mueras antes que él» y «Hay un lugar especial en el infierno para las personas que abusan de los ancianos».

La relación de Diana y Edgar también ha sido calificada de «perturbadora» y «repugnante» por desconocidos.

Pero a ella no le importa lo que piensen los demás y dijo que su relación con Edgar es la más «íntima y apasionada» que ha tenido.

Entiendo por qué algunos nos juzgan. Muchos se apresuran a juzgarnos sin saber nada de nosotros, salvo lo que publicamos, y me doy cuenta de que algunos simplemente son quisquillosos, buscando cualquier cosa que puedan odiar solo para odiar y sentir que su odio está justificado», añadió.

«Pero cuando leemos esos comentarios nos hace reír más que cualquier otra cosa, y como mínimo es una retroalimentación constructiva».

‘También he recibido muchas palabras positivas, de gente que me pregunta cómo pueden encontrar una relación como la nuestra y si Edgar tiene hermanos.

Para nosotros, sin embargo, la diferencia de edad no es el centro de nuestra relación. Sí, es obvio, y nos han mirado fijamente en público.

Pero con él todo se siente tan natural. Nuestras conversaciones fluyen, me trata con respeto y, de hecho, está lleno de vida.

Diana insistió en que ella y Edgar no han tenido «ningún problema para conectarse» a pesar de provenir de diferentes generaciones porque comparten muchos «intereses comunes».

«A los dos nos gusta hacer cosas que tengan que ver con el arte, como ir al teatro a ver obras de teatro», comentó efusivamente.

‘A los dos nos gusta estar al aire libre, así que vamos de excursión juntos y estamos haciendo planes para ir a esquiar.

‘Los dos somos aventureros, así que no creo que haya nada que me gustaría hacer que no pudiera hacer con él; incluso llegaremos a hacer paracaidismo juntos.

Si acaso, él está más en forma que yo para hacer locuras como el montañismo, que ya ha hecho. Y, por supuesto, a ambos nos encanta viajar y explorar el mundo.

Pero hay algunas diferencias, como su amor por las discotecas y los bares, en los que él tiene poco interés.

Agregó, sin embargo, que Edgar es «muy abierto» y está dispuesto a aceptar las cosas que ella ama, incluso si él no las ama.

En lo que respecta a su vida sexual, ella se mantuvo tímida y le dijo al Daily Mail: «Me siento atraída por él, pero cualquier cosa relacionada con nuestra vida sexual preferimos mantenerla en privado».

Diana dijo que «no está preocupada» por lo que sucederá cuando Edgar crezca.

«Si termina necesitando cuidados más adelante en su vida, entonces veremos si podemos conseguirle un cuidador, algo que él ha mencionado que conseguiría, y por supuesto yo también participaré en su cuidado», dijo.

Pero definitivamente no es algo que me preocupe ahora mismo, dado lo bien que está. Está muy sano y se mantiene fuerte yendo al gimnasio al menos tres veces por semana.

Concluyó: «Edgar saca lo mejor de mí, y yo saco lo mejor de él. Me encanta estar con alguien maduro, paciente y comprensivo. He encontrado a mi alma gemela; no hay nadie de mi edad como él».

