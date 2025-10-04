Investigan presunto abuso sexual a un niño de 5 años en el preescolar

El CICPC está investigando un presunto abuso sexual cometido a un niño de 5 años, ocurrido en el municipio Independencia de Yaracuy.

Familiares de la víctima contaron que fueron a buscar al infante la tarde del lunes 29 de septiembre al preescolar Rafael Zumeta, de dicha localidad, y allí se dieron cuenta que el niño no estaba bien.

“Lo encontramos arrinconado en el salón sin moverse ni hablar, mientras que las maestra y compañeros estaban afuera”.

Afirmaron que al revisar al pequeño le encontraron un líquido en su pantalón y de inmediato lo llevaron hasta el Hospital Pediátrico Niño Jesús en San Felipe, donde vieron algunos signos de abuso sexual, tenía dolor y no podía caminar bien, aún está hospitalizado.

Presuntamente al preguntarle al niño que le ocurrió, él hace referencia a un hombre.

Según la información de Yaracuy al Día, los allegados hicieron la denuncia ante el CICPC, a esta investigación también se ha sumado el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente y el equipo de bienestar social de la Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa.

Fuentes extraoficiales afirmaron que los detectives estuvieron en la institución la noche del lunes y la tarde de este martes como parte del proceso de investigación.

Ante esta situación, por redes sociales se han pronunciado exigiendo justicia, señalan que desde la escuela les afirman que el hecho no pudo haber ocurrido allí.

Cactus24 (04-10-2025)

