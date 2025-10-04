Hermana de Hilda Abrahamz anuncia su ruptura con Elvis Crespo

La ex reina de belleza venezolana Maria Andreina Abrahamz y el reconocido cantante puertorriqueño Elvis Crespo anunciaron a través de sus redes sociales el final de su relación amorosa y compromiso matrimonial.

Así lo dio a conocer la venezolana a través de un comunicado publicado en sus redes sociales informó que la separación se da debido a «diferencias irreconciliables que hacen imposible continuar con su unión»

“He decidido poner fin a mi compromiso de matrimonio con Elvis Crespo Díaz, se efectuó celebración de compromiso en Bogotá el 30 de diciembre de 2024”, se lee al inicio del comunicado. Seguido, informó los trámites legales que inició con su ex.

Esta pareja se había comprometido en el mes de diciembre del 2024 y en enero de este 2025 introdujeron ciertos requisitos legales en Estados Unidos para la petición de visa de Maria Andreina.

Cactus24 (04-10-2025)

