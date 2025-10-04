Grave hecho de xenofobia en escuela de Argentina: maestra expulsó del salón a niña venezolana

Una docente fue grabada en una escuela de Rosario (Argentina) mientras discute con un grupo de alumnos. En medio del intercambio, tuvo una expresión discriminatoria con una estudiante oriunda de Venezuela. El video se hizo viral y provocó conmoción en la comunidad educativa. El ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe intervino a fin de investigar el hecho y trabajar con los estudiantes la convivencia en el aula.

Según la grabación, la profesora retó a una alumna y, cuando otra compañera intentó defenderla, sostuvo: “Lo tenés que hacer. Y vos te retirás de clase porque yo no necesito que vos estés haciendo defensa. Y te vas a hablar con el preceptor y también con el vicedirector. Les voy a pedir que den una charla con vos”.

La estudiante le respondió: “A vos te suena mal, profe, pero si se la agarra con ella me voy a ir también”. Frente a esto, la docente contestó: “Retírese usted también, ¿qué viene a hacer acá un gremio? Vuélvase a su país”.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daina Gallo Ambrosi, explicó en declaraciones a un medio de la ciudad de Rosario: “Estamos en una etapa de investigación, hay una denuncia de parte de una estudiante que recibió maltrato de su docente. Esta situación no la podemos tolerar, pero también hay que escuchar qué tiene para decir la docente”.

Además, agregó: “Hoy el equipo directivo citó a la docente para charlar y ver la situación, vamos a trabajar con todo el curso la convivencia y vamos a citar a la familia de la alumna”.

Cactus24 (04-10-2025)

