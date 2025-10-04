El impacto de un rayo durante una tormenta en Cuba dejó tres muertos y cuatro heridos

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas luego de que un rayo impactara este viernes el poblado de Cupey, en el municipio de Moa, Holguín (Cuba).

La descarga eléctrica ocurrió pasadas las seis de la tarde y se saldó con la vida de Leonel Velázquez Legrá, de 34 años, Lázaro Rodríguez Peña, de 36 años, Eniolquis Romero Terrero, de 33 .

Los heridos, que en su mayoría llegaron al hospital con síntomas de entumecimiento de las extremidades, heridas superficiales y, en un caso, tras perder el conocimiento.

Uno de los testigos aseguró que tras comenzar una tormenta varias personas corrieron a refugiarse de la lluvia bajo un toldo cerca de la carretera de entrada al poblado. “Cuando llevabamos una hora allí sin que escampara, cayó un trueno encima de la carpa. Sentí que los ojos se me nublaron y como un corrientazo fuerte, y caí al suelo. Me lanzó [el rayo] a una larga distancia, como de dos metros y cuando recobré el conocimiento vi a todos tirados en el piso”, contó.

Contó que no podía caminar y se arrastró, lastimándose las piernas, por unos 100 metros hasta llegar a la carretera, donde un vehículo se detuvo y los trasladó al hospital. En su testimonio aseguró que, mientras pedía auxilio, varios carros pasaron y no se detuvieron.

Cactus24 (04-10-2025)

