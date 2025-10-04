Detuvieron a mujer que agredió físicamente a su suegra de 73 años en Caracas

Gabriela Andreina Ruiz Pimentel de 38 años, fue detenida en el sector del 23 de Enero de Caracas, por el delito de violencia física y verbal contra una septuagenaria, motivado a problemas de índole personal.

Ruiz fue aprehendida luego de determinarse su responsabilidad tras agredir a su suegra (73), propinándole una fuerte golpiza con sus manos. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples hematomas en su cuerpo.

Cabe destacar la especial vulnerabilidad de la víctima, quien además de ser una persona de la tercera edad, presenta problemas de salud preexistentes, lo que agravó el impacto de la golpiza.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 66° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Delitos Comunes, para continuar con las diligencias legales pertinentes y asegurar el debido proceso.

Cactus24 (04-10-2025)

