Detenido por abusar y dejar embarazada a una adolescente

Un hombre de 36 años fue detenido por efectivos de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui por presunto delito de abuso sexual a una adolescente en el sector Las Malvinas del municipio Sir Arthur MacGregor.

La madre de la adolescente aseveró que su hija fue abusada sexualmente por el ciudadano. Además, alegó que los hechos ocurrieron hace aproximadamente cuatro meses en el domicilio del agresor mientras la menor se encontraba alojada en la vivienda.

Ante los señalamientos, la comisión policial procedió a la detención del sujeto. Posteriormente, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio, realizó la entrevista a la adolescente, quien declaró que el sujeto le suministró una bebida alcohólica y abusó de ella mientras se valió de su estado de ebriedad.

​La adolescente fue remitida al Hospital San Basilio Magno, donde fue examinada y asistida por el Galeno de guardia, quién constató en el informe un embarazo de 20 semanas de gestación. El aprehendido fue puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con las investigaciones pertinentes.

Cactus24 (04-10-2025)

