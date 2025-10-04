Cuatro turistas muertos tras caer por cascada de 400 pies arrastrados por la corriente

Al menos cuatro personas han muerto después de que un grupo de turistas fuera arrastrado por una crecida del río mientras nadaban cerca de la cascada Ohn Chaw en Myanmar el pasado lunes.

En las primeras horas se habían reportado dos fallecidos y dos desaparecidos, entre ellas una turista estadounidense, pero posteriormente el diario The Sun informó que los dos desaparecidos habían sido encontrados sin vida.

Un grupo de 14 turistas estaba nadando en una piscina natural en la cascada Ohn Chaw en la localidad de Mandalay cuando una crecida del río arrastró repentinamente a cinco de ellos por el borde, informó el departamento de Bomberos de Myanmar en Facebook.

Dos mujeres birmanas murieron tras chocar contra rocas en el tercer nivel de la atracción turística, mientras que un ciudadano ruso de 43 años llamado Andrei supuestamente sobrevivió al quedar atrapado entre las rocas, según la agencia Associated Press (AP).

Dos mujeres, una estadounidense y una birmana, han sido reportadas como desaparecidas, según la agencia de noticias. El cadáver de la estadounidense fue hallado el martes y el de la birmana al día siguiente, de acuerdo al The Sun.

Andrei fue encontrado gimiendo de dolor por los bomberos alrededor de las 3 p.m. hora local, con la pierna derecha rota. Fue trasladado de urgencia al Hospital Pyin Oo Lwin para recibir tratamiento, según AP.

Las dos mujeres fallecidas no fueron descubiertas hasta las 4:30 p.m. «Las dos personas desaparecidas también se dice que son mujeres», dijo un funcionario de la asociación de asistencia social Tha-Yar-Maung al servicio de noticias. «Estaban jugando en el agua cuando una crecida de un arroyo de montaña bajó y las arrastró».

La cascada de Ohn Chaw, también conocida localmente como la Cascada de Ocho Niveles, se encuentra a medio camino entre Mandalay y Pyin Oo Lwin. Cuenta con ocho niveles que caen en un cañón, y puede tomar a los excursionistas alrededor de dos horas llegar a la cima, según AP. Cada uno de los niveles tiene piscinas naturales donde los visitantes pueden nadar.

No es la primera vez que se producen ahogamientos en la cascada, dijo un funcionario a AP. Sin embargo, nunca antes los turistas habían sido arrastrados por una crecida del río. Los equipos de rescate se vieron obligados a detener la búsqueda de las personas desaparecidas alrededor de las 8 p.m. del lunes debido a la poca visibilidad.

Cactus24 (04-10-2025)

