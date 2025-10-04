Belinda, Danna Paola y Kenia Os anuncian una canción en conjunto

Belinda, Danna Paola y Kenia Os confirmaron su esperada colaboración musical, uniendo fuerzas por primera vez en una canción que promete redefinir el pop mexicano. El anuncio se realizó durante una conversación exclusiva en Pop up radio de Apple Music Uno.

La “trinidad del pop mexicano” une voces

Las tres cantantes anunciaron con entusiasmo que trabajan en un tema conjunto, calificándolo como un hecho histórico para el género pop latino. Danna Paola expresó que la colaboración fue un reto de agendas pero un sueño cumplido: “Para mí es un honor enorme lograr esta colaboración. Va a ser increíble”.

Kenia Os, por su parte, destacó el profesionalismo y la energía femenina del proyecto: “Somos mujeres que hacemos nuestro trabajo con amor y entrega. Estoy muy emocionada”.

Apple Music adelantó la noticia en una edición especial transmitida este viernes, generando furor en redes sociales entre los seguidores de las artistas.

Una unión esperada por los fans

El proyecto reúne a tres generaciones de artistas que crecieron con una base de fans diversa, especialmente dentro del público LGTBIQ+, millennial y centennial. Su alianza representa un paso importante en la representación femenina del pop mexicano contemporáneo.

Belinda, de 36 años, se encuentra promocionando su álbum Indomable, con influencias de corridos tumbados; Danna, de 30, impulsa su sencillo KHE Calor; y Kenia Os, de 26, continúa cosechando éxitos con sus colaboraciones internacionales, como Una nada más junto a Los Ángeles Azules y En 4 con Anitta.

“Mujeres indomables” y poder femenino

Durante la entrevista, las artistas reflexionaron sobre la fuerza y la resiliencia femenina en la música. Belinda compartió su visión: “Una mujer indomable es aquella que lucha por sus sueños, no permite que nadie la haga sentir menos y sabe que puede cumplir todo lo que se proponga”.

Las tres coincidieron en que su nueva colaboración es un tributo a la sororidad, la independencia y la autotransformación, elementos que han guiado sus trayectorias dentro de la industria musical.

