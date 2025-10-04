Asesinó a su expareja de varias puñaladas tras no aceptar el fin de la relación

Por
cactus24
-

Carmen Guadalupe Clara Clara de 30 años, perdió la vida la noche de este viernes a manos de su expareja sentimental que no aceptaba el fin de la relación.

El hecho tuvo lugar en el sector El Perú de la población de Tocópero, cuando Rafael de Jesús Colina García de 41 años, le asestó hasta seis heridas con arma blanca a la mujer.

Carmen Guadalupe, fue montada en un vehículo por personas cercanas y llevada al Hospital Susana Maduro de Tocópero donde no logró superar la gravedad de las heridas.

El sujeto se mantiene prófugo puesto que después de apuñalar a Carmen huyó del sitio del suceso, reseña la información del periodista Gerardo Morón en sus redes sociales @Versión Morón.

Cactus24 (04-10-2025)
