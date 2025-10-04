Amenazó con machete a un hombre en Nuevo Pueblo

Un sujeto que amenazó con un machete a un ciudadano en Nuevo Pueblo, (Punto Fijo) fue detenido por funcionarios del Servicio de Investigación Penal de Policarirubana.

El detenido en cuestión, de 34 años de edad, profesión indefinida, reside en la calle Nueva Esparta de Las Piedras. Luego de la denuncia interpuesta en su contra, se activó una comisión que dio con su paradero en Nuevo Pueblo, parroquia Norte.

De acuerdo con la información proporcionada por el C/J (MSc) Robert Cuicas, director general de Policarirubana; la víctima se encontraba en su casa cuando se presentó el ahora detenido de forma violenta y con intenciones de hacerle daño con el arma de labranza. Ambos presentan problemas personales de vieja data.

De las actuaciones tuvo conocimiento la Fiscalía XV del Ministerio Público.

Cactus24 (04-10-2025)

