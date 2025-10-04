Alex González se incorpora a los entrenamientos de Leones del Caracas

Leones del Caracas lleva a cabo los entrenamientos de pretemporada en La Guaira, donde dieron la bienvenida a importantes figuras del equipo y para seguir intensificando sus trabajos en El Forum. Los nuevos nombres que se sumaron a las prácticas fueron Alex González, José Flores, Víctor Bericoto y Erick Brito.

En el caso de los primeros dos nombres, son partes del staff que será dirigido por José Alguacil. Si hablamos de González, será su segunda temporada como coach de primera de los melenudos y uno de los líderes del dugout; mientras que José Flores está de regreso a la organización y esta vez como coach de la tercera almohadilla.

«Regresar a mi país y volver a ponerme el uniforme de los Leones del Caracas, me pone muy contento», le dijo Alex González al departamento de prensa del equipo. «Vengo a aportar mi grano de arena y hay que darlo todo este año. Los muchachos están listos, todos ellos vienen de tener un gran año y lo van a demostrar aquí».

En cuanto a José Flores, disputó una sola temporada con el conjunto capitalino y la misma fue en la edición 2021-2022 de la LVBP. En esa campaña, conectó siete hits en 17 juegos. Ahora, vuelve a uniformarse, pero esta vez como coach.

LEONES FORTALECE SUS JARDINES

Víctor Bericoto viene de vivir un gran año en Ligas Menores con los Gigantes de San Francisco, tanto así que terminó jugando Triple A y fue galardonado como el Jugador del Año con los Richmond Flying Squirrels, sucursal Doble A del conjunto de la bahía.

El jardinero terminó con average de .271 a razón de 112 hits, incluyendo 20 dobles, cuatro triples y 15 jonrones. Además de esto, anotó 50 carreras e impulsó 65 rayitas en 110 juegos disputados entre la Rookie, Doble A y Triple A.

ERICK BRITO POR LA CONSAGRACIÓN

La venidera temporada 2025-2026 de la pelota venezolana, puede ser la ideal para la consagración de Erick Brito con los Leones del Caracas y más cuando viene de un gran año con los Phillies de Philadelphia.

El infielder jugó Triple A con el equipo de la «Ciudad de los Deportes», algo que ha sido muy importante para su carrera. En 79 juegos sonó 61 inatrapables, con una decena de tubeyes, un triple y un jonrón. Logró pisar el plato en 29 ocasiones e impulsó 29 rayitas en dos categorías.

Su experiencia con los melenudos pasa por dos campañas y no ha disputado no más de 11 compromisos en un mismo, por lo que a partir de este jueves, buscará ganarse un puesto y disfrutar de más tiempo en el terreno.

De esta manera, Leones del Caracas sigue sumando peloteros a su pretemporada y así mantener un buen ritmo para lo que será el inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP.

Cactus24 (04-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.