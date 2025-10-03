Trump da a Hamás hasta el domingo para aceptar su plan para Gaza o destará «un infierno»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a Hamás un plazo para aceptar un plan de paz estadounidense para Gaza o enfrentarse a «un infierno».

Trump escribió el viernes en su plataforma Truth Social que se debe llegar a un acuerdo antes de las 18:00 hora de Washington (22:00 GMT) del domingo.

El plan propone el fin inmediato de los combates y la liberación dentro de 72 horas de 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamas -así como de los restos de rehenes que se cree que están muertos- a cambio de cientos de habitantes de Gaza detenidos.

Se entiende que los mediadores árabes y turcos están presionando a Hamás para obtener una respuesta positiva a la propuesta, pero una figura importante de Hamás ha dicho que es probable que el grupo armado la rechace.

«Si no se llega a este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO como nadie ha visto antes contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO DE UNA FORMA U OTRA», escribió Trump en la publicación de Truth Social.

Los mediadores se han puesto en contacto con el jefe del ala militar de Hamás en Gaza, quien ha indicado que no está de acuerdo con el nuevo plan de alto el fuego de Estados Unidos, según ha podido saber la BBC.

Se cree que algunos de los líderes políticos de Hamás en Qatar están abiertos a aceptarlo con ajustes, pero han encontrado que su influencia es limitada porque no tienen control sobre los rehenes retenidos por el grupo.

Otro obstáculo para algunos en Hamas es que el plan requiere que entreguen a todos los rehenes durante las primeras 72 horas del alto el fuego, entregando así su única moneda de cambio.

Se cree que todavía hay 48 rehenes retenidos en territorio palestino por el grupo armado, de los cuales se cree que sólo 20 están vivos.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Al menos 66.288 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio, dirigido por Hamás.

Cactus24 (03-10-2025)

