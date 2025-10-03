Septuagenario detenido por agredir a una mujer en Mara

Leonel Enrique Castillo, de 77 años de edad, fue apresado en el sector Campo Palmarejo, parroquia Ricaurte, municipio Mara, señalado de agredir a una ciudadana en el rostro y amenazarla de muerte.

El caso de agresión y amenazas de muerte, fue atendido por agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), el detenido quedó bajo custodia en la Estación Policial Santa Cruz de Mara, la víctima fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral de la localidad donde recibió atención médica.

El agresor quedó bajo custodia policial, puesto a disposición de la Fiscalía 18 del Ministerio Público.

Cactus24 (03-10-2025)

