Reina de Coro pide que liberen a la joven detenida por incitación al odio

Nakarid Chirinos, reina de los carnavales de Coro, solicita al fiscal general Tarek William Saab, la liberación de la joven zuliana que la denigró al resultar electa como soberana de las fiestas de este año-

En video de TikTok, utilizando un filtro, Osmendy Andreina Méndez Lugo, criticó los rasgos físicos de Nakarid Chirinos. El 11 de marzo, la joven zuliana fue detenida en su residencia, ubicada en la urbanización Pedro Manuel Arcaya de Punto Fijo.

Todos merecemos Segundas oportunidades para Rectificar Nuestros errores

Este viernes, la reina de los carnavales publicó un video en su Instagram nakaridch21, pidiendo la libertad de Osmendy “La Joven osmendy Andreina Méndez Lugo hoy día enfrenta una enfermedad visual que ha empeorado por estar privada de Libertad y esto la puede llevar a perder su vista”.

«El día de hoy me quiero dirigir al @mpublicove @tarekwilliamsaabh @fiscaldelpueblo para Solicitar que se le sea dada la libertad a la Joven Osmendy Andreina Méndez Lugo quien lleva 7 meses privada de Libertad. En mi carácter de víctima nunca realice ningún tipo de denuncia en contra de la Joven,( solo me aleje de la situación por mi salud mental ) La Joven osmendy Andreina Méndez Lugo hoy día enfrenta una enfermedad visual que ha empeorado por estar privada de Libertad y esto la puede llevar a perder su vista. Solo busco la conciliación y la paz para mí y para osmendy Andreina Méndez Lugo», escribió.

Cactus24 03-10-2025

