Petro rechazó presencia de aviones de EEUU cerca de Venezuela

El presidente de Colombia Gustavo Petro rechazó nuevamente las intervenciones de la administración de Donald Trump en Venezuela y aseguró que los Estados Unidos están convirtiendo al Caribe en “una zona de agresión y colonización”.

Su pronunciamiento fue a raíz de un pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que aseguró haber detectado presencia de aviones de combate de los Estados Unidos cerca a territorio venezolano, específicamente en las costas frente a Maiquetía.

Petro, quien ya ha cuestionado las intervenciones de Trump, incluso en territorio estadounidense, lanzó un trino criticando al país americano y defendiendo la gestión del Ejército de Colombia.

“Han convertido el Caribe de zona de paz, como se acordó con los mismos EE.UU., en zona de agresión y colonización. Las consecuencias de estos hechos serán negativas en el corto plazo y en el largo plazo de la historia. El Ejército colombiano, en cambio, hoy produjo siete afectaciones al grupo armado de Mordisco en el Amazonas sin necesidad de agresiones diplomáticas”, dijo Petro.

En medio de su agenda en los Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Petro denunció supuestas irregularidades de la administración de Trump en territorio venezolano.

Cactus24 (03-10-2025)

