Orquesta Sinfónica tocará en la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela y la Coral Nacional Simón Bolívar, anuncian su hito histórico, la participación de sus agrupaciones en la ceremonia de canonización de las veneradas figuras venezolanas José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Dicha canonización se celebrará el próximo 19 de octubre en la emblemática Plaza de San Pedro en el Vaticano y será presidido por el Papa León XIV.

La participación de El Sistema no se limita a la ceremonia oficial. Los talentosos niños y jóvenes músicos extenderán su homenaje con un concierto especial que se ofrece en la terraza del Pincio en Roma.

En este espacio, interpretarán piezas dedicadas a los nuevos santos de fe venezolana.

“Van a representar al país en este evento de canonización”, expresó el director ejecutivo de El Sistema, Eduardo Méndez.

Este evento internacional forma parte de la programación «Santos para Todos», una serie de actividades musicales y culturales que comenzó en septiembre y finalizará el 2 de noviembre.

Cactus24 03-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.