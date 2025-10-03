Murió enfermera que había sido prendida fuego por su expareja

Roxana Parra, la joven enfermera de 25 años que resultó con quemaduras de gravedad en varias partes de su cuerpo luego de que, presuntamente, su pareja sentimental la rociara con gasolina y le prendiera fuego a ella y a la vivienda que compartían, murió este viernes 3 de octubre en la unidad de caumatología del hospital de Barquisimeto Antonio María Pineda.

Según la información del medio Yaracuy al Día, la mujer sufrió quemaduras en al menos 50% de su cuerpo. El hecho ocurrió la noche del domingo #28Sept en un espacio donde convivían, ubicado en el sector Tamarindo, en Aroa, municipio Bolívar.

El sitio es un antiguo galpón en la entrada de la localidad que fue acondicionado como una especie de vivienda.

Supuestamente, la pareja estaba discutiendo porque ella quería terminar con la relación, dijeron vecinos de la zona, quienes también contaron que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol y la había amenazado de muerte con un cuchillo.

El hombre también incendió el referido galpón y fue detenido por la Policía del estado horas después del suceso. De hecho, el jueves lo presentaron ante el tribunal, el cual le ratificó la medida de privativa de libertad y lo imputó por feminicidio frustrado.

Cactus24 (03-10-2025)

