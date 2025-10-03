Mujer apuñaló en el pecho a su pareja por llegar tarde a casa

Una mujer habría matado a su pareja de 23 años, de una estocada en el tórax tras una discusión, en un hecho ocurrido en el sector Palmarejo Villa Linda de Pantoja, municipio Los Alcarrizos.

La acusada fue identificada como Nahidelys Montes de la Cruz, con quien la víctima, Braylin López, había procreado dos hijos. López falleció luego de ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

Testigos señalaron que el altercado tuvo lugar alrededor de las 7 de la mañana. Luego de que el hombre llegara a su hogar después del trabajo.

En un arranque de ira y tras un forcejeo, Montes de la Cruz habría atacado con un cuchillo a su pareja, que poco después falleció en el hospital.

«Ella siempre agredía a mi hijo. Él salió a tomar un trago porque trabajaba mucho». Declaró entre lágrimas la madre de la víctima, identificada en otros reportes con el nombre de Braidy.

Familiares del fallecido denunciaron que al intentar reportar la situación en la Fiscalía de Las Caobas, se negaron a recibir la querella. El caso ha generado preocupación en la comunidad mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos.

Cactus24 (03-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.