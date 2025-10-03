Maduro: jamás seremos esclavos del imperio

En el marco de la Conferencia Internacional “Colonialismo, neocolonialismo y despojos territoriales del imperialismo occidental”, el presidente Nicolás Maduro, afirmó que Venezuela no se arrodillará ante el imperio de los Estados Unidos ni a ningún otro, “tenga el poder que tenga”.

Maduro destacó la irrevocable decisión de la nación de defender su soberanía, dignidad y proyecto patrio frente a lo que denominó “las amenazas del supremacismo y la locura guerrerista” de potencias extranjeras.

En tal sentido, el Jefe de Estado sentenció que para Venezuela el dilema ya no es “Patria o Muerte”, pues la independencia, la libertad y la vida en soberanía son principios innegociables.

“La independencia no tiene alternativa, la libertad no tiene alternativa, la dignidad y la vida en soberanía no tiene alternativa”, aseveró.

Asimismo, rechazó contundentemente cualquier modelo que implique la subyugación a potencias extranjeras.

“Venezuela jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga ese imperio, llámese como se llame”, declaró con firmeza.

El mandatario venezolano también se refirió a lo que calificó como una constante campaña de desinformación y manipulación contra Venezuela desde centros de poder internacionales.

Señaló que diariamente se difunden “mentiras, fake news y manipulaciones” junto a abiertas amenazas.

