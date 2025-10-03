Los Yankees vencieron a los Medias Rojas 4-0 para ganar la Serie de Comodines y avanzar a la Serie Divisional

El novato derecho Cam Schlittler ponchó a 12 en ocho entradas dominantes y los Yankees de Nueva York vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-0 el jueves por la noche para ganar su Serie de Comodines de la Liga Americana en un decisivo tercer juego.

Ocupando su lugar en la historia de la rivalidad entre los Yankees y los Medias Rojas, Schlittler, de 24 años, dominó a Boston con una velocidad de 100 mph en su 15ª apertura en las Grandes Ligas y lanzó a Nueva York a una Serie Divisional al mejor de cinco contra el campeón del Este de la Liga Americana, Toronto, que comienza el sábado.

«Esta noche nace una estrella. Es un chico especial», dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone. «No tiene miedo. Espera esto».

Amed Rosario y Anthony Volpe tuvieron un sencillo productor cada uno en una cuarta entrada de cuatro carreras cuando Nueva York se convirtió en el primer equipo en perder el primer partido de una Serie de Comodines al mejor de tres y regresar para avanzar desde que las Grandes Ligas de Béisbol expandieron la primera ronda en 2022.

«Parecía el partido con más presión que jamás haya experimentado: Series Mundiales, partidos decisivos, lo que sea», dijo Boone.

Schlittler, quien debutó en las Grandes Ligas el 9 de julio, creció siendo aficionado de los Medias Rojas en Walpole, Massachusetts, pero ha dicho varias veces que quería jugar para los Yankees. Solo se había enfrentado a Boston una vez antes, como estudiante de primer año en Northeastern, en un partido de exhibición de entrenamiento de primavera de 2020.

Superó a Connelly Early, un lanzador zurdo de 23 años que debutó el 9 de septiembre y se convirtió en el lanzador abridor de postemporada más joven de Boston desde Babe Ruth, de 21 años, en 1916.

Schlittler ponchó a dos más que cualquier otro lanzador de los Yankees en su debut en postemporada, permitiendo solo cinco sencillos y sin bases por bolas. Lanzó 11 lanzamientos a 160 km/h o más, incluyendo seis en la primera entrada, uno más que todos los lanzadores de los Yankees en conjunto desde que se inició el seguimiento de lanzamientos en 2008.

Schlittler lanzó 75 de 107 lanzamientos con strikes, abriendo a 22 de 29 bateadores con strikes y alcanzando una velocidad máxima de 100.8 mph. David Bednar evitó una base por bolas al abrir la novena, ya que los Red Sox no lograron avanzar a ningún corredor más allá de segunda.

Bucky Dent lanzó el primer lanzamiento ceremonial en el 47° aniversario de su jonrón de tres carreras que dio la ventaja a Nueva York en Fenway Park en un juego de desempate de la División Este de la Liga Americana, y los Yankees continuaron dominando a su rival de larga data como solían hacerlo.

Nueva York ganó su segundo partido consecutivo tras perder ocho de nueve encuentros de postemporada contra Boston desde 2004, y se adelantaron 14-13 en los partidos de postemporada entre ambos equipos. Los Medias Rojas se perjudicaron en el cuarto inning con una defensa que cometió 116 errores, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, durante la temporada regular.

La remontada de Nueva York comenzó cuando Cody Bellinger bateó un elevado suave al triángulo entre la jardinera central Ceddanne Rafaela, el jardinero derecho Wilyer Abreu y la segunda base Romy González. La pelota cayó justo frente a Rafaela, a 71 metros del plato, mientras Bellinger se apuraba a segunda con un doble.

Giancarlo Stanton caminó en cuenta llena y con un out Rosario rodó un sencillo al jardín izquierdo, apenas superando al campocorto Trevor Story, para impulsar a Bellinger con la primera carrera.

El sencillo de Jazz Chisholm Jr. llenó las bases y Volpe bateó un roletazo justo más allá de González, quien había sido movido a segunda, y hacia el jardín derecho para un sencillo productor y una ventaja de 2-0.

Tras la anulación de una interferencia del receptor contra Omar Narváez tras la revisión de video, Austin Wells conectó un roletazo que podría ser para doble play y que el primera base Nathaniel Lowe intentó rematar de revés en un bote intermedio. La pelota rozó su guante y se fue a la zona baja del jardín derecho, anotando dos carreras.

«No defendimos bien», dijo el mánager de Boston, Alex Cora. ​​»No le pegaron fuerte a la pelota, pero encontraron huecos y todo sucedió rápido».

El tercera base de los Yankees, Ryan McMahon, hizo la jugada defensiva del juego cuando atrapó el elevado de foul de Jarren Duran en la octava entrada y dio una voltereta hacia el dugout de Boston, para luego emerger sonriendo y aparentemente ileso.

