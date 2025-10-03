La estatua de Tina Turner genera reacciones negativas entre los fans tras su inauguración

Tina Turner era conocida como «la Reina del Rock ‘N Roll», pero muchos fanáticos creen que el último homenaje que le hicieron la hará revolverse en su tumba.

El ícono de la música, que falleció a los 83 años en mayo de 2023 , fue objeto de una estatua recién erigida en su ciudad natal de Brownsville, Tennessee, lo que dejó a muchos furiosos.

La escultura de bronce de 10 pies de alto fue diseñada por el escultor Fred Ajanogha y representaba a la leyenda cantando y bailando con un minivestido y fue presentada como parte de los Días del Patrimonio Tina Turner anuales de la ciudad.

El editor adjunto del Huffington Post y personalidad de las redes sociales, Philip Lewis, publicó la controvertida estatua en X (anteriormente Twitter ) y muchos expresaron su consternación.

Uno hizo referencia a su icónica canción de 1989 The Best al comentar: «Esa estatua es simplemente la peor».

Otra publicación hilarante: «Esta no es Tina Turner, es Temu Turner».

El escultor antes mencionado, Ajanogha, le dijo anteriormente a ABC News que su objetivo era capturar la poderosa presencia de Turner mientras comparaba su cabello con la «melena de un león».

En mayo de 2023, la muerte de Turner se anunció solo seis semanas después de que ella revelara cómo quería ser recordada cuando dijo: «Como la Reina del Rock ‘n’ Roll».

La legendaria cantante murió en su casa de Küsnach, cerca de Zúrich, Suiza, tras una larga enfermedad no especificada.

La noticia fue anunciada entonces por sus representantes, quienes dijeron: «Con ella el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir».

El 9 de abril de 2023, en lo que se cree que son sus últimas declaraciones públicas, le dijo a The Guardian que esperaba que el mundo la recordara y que no temía a la muerte.

«¿Cómo te gustaría ser recordado?», preguntó el Guardián.

Como la Reina del Rock and Roll. Como una mujer que demostró a otras mujeres que está bien luchar por el éxito en sus propios términos.

