Influencer muere durante una transmisión en vivo en el ascenso de una montaña

Un influencer de escalada murió tras caerse de El Capitán, una famosa formación rocosa vertical en el Parque Nacional Yosemite de California.

Balin Miller, de 23 años, transmitió en vivo en TikTok ascendiendo y luego cayendo del monolito el miércoles.

En una emotiva publicación en redes sociales confirmando la muerte de su hijo, su madre, Jeanine Girard-Moorman, dijo: «Tengo el corazón destrozado. No sé cómo voy a superar esto. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla».

Los detalles de la causa del incidente no están claros, pero el hermano de Miller, Dylan, dijo a AFP que estaba escalando solo con cuerda -una técnica que permite escalar solo mientras se está protegido por una cuerda- en una ruta de 730 metros llamada Sea of ​​Dreams.

Había terminado la escalada y estaba recogiendo el equipo cuando probablemente se cayó del extremo de su cuerda, dijo Dylan.

Tom Evans, un fotógrafo de Yosemite que presenció la caída de Miller, dijo a la revista Climbing que llamó al 911 después de que Miller intentó liberar su bolso, que estaba atascado en una roca.

Originario de Anchorage, Miller creció escalando con su padre y su hermano.

Fue un alpinista consumado y ganó atención internacional por lograr el primer ascenso en solitario a la Slovak Direct del Monte McKinley, que le llevó 56 horas completar, según una publicación en su Instagram en junio.

«Probablemente haya tenido uno de los últimos seis meses de escalada más impresionantes que pueda recordar», dijo el veterano alpinista Clint Helander al Anchorage Daily News en julio.

Otro famoso escalador de Alaska, Mark Westman, lo comparó con Alex Honnold, quien se convirtió en la primera persona en escalar en solo integral una ruta completa en El Capitán.

El Servicio de Parques Nacionales dijo en un comunicado que estaban investigando el incidente y que «los guardaparques y el personal de emergencia respondieron de inmediato».

Miller había pasado semanas escalando en solitario en la Patagonia y las Montañas Rocosas canadienses, completando una escalada en hielo notoriamente difícil llamada Reality Bath, que no se había repetido en 37 años, según la revista Climbing.

Se le conocía cariñosamente como «el chico de la tienda naranja», debido a su distintivo campamento en la base de El Capitán.

El Capitán, una enorme pared rocosa de granito de aproximadamente 915 metros (3000 pies), es un hito importante en el parque nacional y atrae a escaladores de grandes paredes de todo el mundo.

Cactus24 (03-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.