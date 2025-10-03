Identifican a militares muertos tras caída de helicóptero en Maracay

El helicóptero con siglas YV3549, que se precipitó a tierra fue por una presunta falla mecánica y las víctimas quedaron identificadas como Mayor (AV) Rorbis Carolina Rondón y Mayor (AV) Carlos Alfonso Castillos, ambos pertenecientes a la escuela Gran Mariscal Antonio José de Sucre. Los efectivos militares realizaban su entrenamiento N.º 19.

El siniestro sucedió el área de San Vicente, parroquia Tacarigua, municipio Girardot, estado Aragua.

A través de un comunicado de la FANB, detalló que la aeronave en cuestión era pilotada en un vuelo de entrenamiento por la mayor García Rondón (instructora), quien iba junto al teniente de corbeta Castillo Sánchez (alumno piloto).

“Ante este lamentable accidente, el ciudadano Nicolás Maduro, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la FANB, ha ordenado iniciar las averiguaciones pertinentes con el objeto de determinar las posibles causas del siniestro, a tal efecto, este Despacho activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución”, refiere el comunicado.

La FANB expresó las más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de armas, reiterándoles total solidaridad y apoyo incondicional. “Reciban toda nuestra fuerza moral y espiritual. ¡Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto!”, concluyó.

Cactus24 (03-10-2025)

