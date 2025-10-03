Hombre recibió una paliza tras ingresar en la casa de luchador de MMA

Un presunto intruso en una casa de Florida recibió una mala dosis de karma después de encontrarse con el yerno del ocupante, un luchador de artes marciales mixtas.

Austin Caresani, de 31 años, quedó azul y negro después de recibir una paliza de Henny Rojas.

Caresani fue arrestado en Wilton Manors, Florida, una ciudad en las afueras de Fort Lauderdale, por una presunta invasión a una vivienda el sábado.

Su foto policial lo mostraba con horribles moretones y cortes, que según un miembro de la familia fueron infligidos por Rojas.

Rojas dijo a la cadena local CBS12, afiliada de CBS , que está entrenado en MMA y ha estado participando en el deporte durante tres años.

Rojas dijo que escuchó a su sobrino adolescente gritar que había un hombre en su sala de estar.

«No siento dolor, nada», declaró Rojas al medio. «Estoy preparado. No fue mi primera vez».

Rojas dijo que no tenía un arma y sólo usó sus manos para defenderse del presunto intruso.

Agregó que quería proteger a su familia.

Caresani fue acusado de invasión de vivienda sin arma de fuego ni arma de fuego, según la policía de Wilton Manors.

Supuestamente huyó cuando las autoridades respondieron al robo, pero fue rápidamente detenido.

Caresani declaró a la policía que había estado bebiendo

Caresani dijo a la policía que estaba intoxicado y bebiendo en un club cercano antes del arresto.

Dijo que estaba tratando de encontrar la casa de su amigo en la zona, según los investigadores.

Los propietarios dijeron que no conocían a Caresani y que no lo habían visto antes de que entrara en su casa.

Caresani compareció ante el tribunal el lunes, donde un juez le fijó una fianza de 20.000 dólares. También se le ordenó mantenerse alejado de la familia.

Cactus24 (03-10-2025)

