Helicóptero se estrelló en Maracay: dos militares muertos

Dos militares murieron a primeras horas de la mañana de este viernes 3 de octubre, cuando un helicóptero perteneciente a las FANB se precipitó dentro del vertedero de San Vicente, ubicado en la parroquia Los Tacarigua, municipio Girardot en el estado Aragua.

En el lugar del siniestro se encuentran presentes una unidad Multipropósito R-02 y tango 1 de Protección Civil, Bomberos, GNB, CICPC, PNB, PM, entre otros cuerpos de seguridad.

Sobre los fallecidos solo se sabe que son una femenina y un masculino aún por identificar, personal activo del componente militar.

Cactus24 (03-10-2025)
