Gobierno de Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El Gobierno de El Salvador prohibió el uso del «lenguaje inclusivo» en todas las escuelas públicas del país. Así, palabras como «niñe» o «alumn@» y expresiones como «todos y todas» no serán admitidas «por ninguna circunstancia».

«Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país», ha informado su presidente, Nayib Bukele, en un mensaje en la red social X.

En la misma red social, la ministra de Educación, la militar Karla Trigueros, ha apuntado que con esta medida se garantiza a su juicio «el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral».

Así, ha explicado, «palabras como ‘amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotras’ o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia».

Cactus24 03-10-2025

