Falleció el periodista venezolano Alberto Nolia

El periodista venezolano Alberto Nolia, falleció a sus 72 años.

Nolia fue conductor de los programas “Los Papeles de Mandinga”, y «La Réplica», transmitidos por Venezolana de Televisión, hasta el año 2013, cuando fue retirado del canal nacional tras mostrar su desacuerdo con la Ley de Desarme

A lo largo de su carrera, mantuvo posiciones firmes que generaron diversas reacciones en la opinión pública.

Cactus24 03-10-2025

