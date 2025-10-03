Falleció el periodista venezolano Alberto Nolia

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El periodista venezolano Alberto Nolia, falleció a sus 72 años.

Nolia fue conductor de los programas “Los Papeles de Mandinga”, y «La Réplica», transmitidos por Venezolana de Televisión, hasta el año 2013, cuando fue retirado del canal nacional tras mostrar su desacuerdo con la Ley de Desarme

A lo largo de su carrera, mantuvo posiciones firmes que generaron diversas reacciones en la opinión pública.

Cactus24 03-10-2025

