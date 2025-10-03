Estas son las tarifas de Simpletv en octubre

Simpletv actualizó las tarifas en bolívares de sus planes de televisión satelital, correspondientes al mes de octubre de 2025.

Según la página web de la empresa el Plan Mega HD tiene un costo para este mes de Bs. 2.497,68, lo que significa un aumento del 20,87% en bolívares en comparación al mes de septiembre de 2025.

El Plan Giga HD tiene un precio de Bs. 3.642,45, registrando un incremento del 20,87% en bolívares si se compara al mes anterior.

El Plan Tera HD tiene un costo de Bs. 6.348,27, lo que significa que subió un 20,87% en bolívares en comparación al mes anterior.

Precios de los planes básicos de Simpletv

El Plan Básico cuesta Bs. 293,48, lo que representa un incremento del 10% en bolívares en comparación con el mes anterior. Además, ofrece 70 canales, permite solo un decodificador y brinda acceso gratis a Simpleplus.

El Plan Byte tiene un costo de Bs. 1.456,97, aumentado un 49,61% el valor del servicio en bolívares en comparación al precio registrado en septiembre.

Asimismo, cuenta con 97 canales de programación variada así como también tiene la posibilidad de agregar 2 decodificadores y tiene acceso gratis a Simpleplus.

Tarifas de los planes de Internet por fibra óptica

Los precios están calculados en bolívares, según el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) del 1 de octubre de 2025.

– 100Mbps: Bs. 5.381,13.

– 200Mbps: Bs. 5.919,42.

– 400Mbps: Bs. 6.637,15.

– 600Mbps: Bs. 8.969,75.

Del mismo modo, los montos pueden variar según la modalidad de compra del servicio, promociones, frecuencia de pago y ubicación.

Cactus24 03-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.