Encendió un cigarrillo en el hospital, se prendió fuego la camilla y murió quemada

Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero (Argentina) tras sufrir graves quemaduras al encender un cigarrillo mientras estaba internada en terapia intensiva.

El incidente ocurrió este sábado y ahora la policía y la justicia investigan cómo el encendedor llegó hasta la paciente.

María Juan había sufrido un accidente de tránsito el 22 de agosto mientras regresaba a su domicilio en Quimilí. Fue atendida inicialmente en el Hospital Zonal y luego derivada al Hospital Regional para continuar su recuperación en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva, donde permanecía intubada y con asistencia mecánica.

El incendio y la investigación

Según las cámaras de seguridad y el informe policial, un hermano de la mujer ingresó al área fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo y un encendedor.

Minutos después, la camilla donde estaba María comenzó a arder, provocándole quemaduras graves en la cara y vías aéreas, lo que obligó a su traslado al Shock Room.

Murió este lunes por la noche, y tres Unidades Fiscales intervienen en la causa, solicitando pericias, declaraciones a médicos y enfermeras y análisis de las imágenes de seguridad para esclarecer cómo se produjo el incidente.

Cactus24 (03-10-2025)
