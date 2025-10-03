Empleados públicos solicitan que Bono de Guerra Económica sea integrado al cálculo de los aguinaldos

La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) propuso al Ejecutivo que el Bono de Guerra Económica, actualmente fijado en 120 dólares mensuales, se sume al cálculo de los aguinaldos o del bono de fin de año que perciben trabajadores activos y jubilados.

Antonio Suárez, presidente de la organización sindical, recordó que este beneficio representa hoy la principal fuente de ingreso para la mayoría de los empleados públicos en el país.

Durante un entrevista en Unión Radio, Suárez señaló que han “pedido reiteradamente que se ajuste en ocasión de los costos de los bienes y servicios”.

Explicó que, al no formar parte del salario base, el bono queda excluido de los beneficios contractuales. “La propuesta de que sea incluido en el cálculo del bono de fin de año o de un ingreso adicional significaría una mejora en los pagos que reciben los trabajadores”, agregó.

Insistió en que los aguinaldos, al calcularse únicamente sobre el salario y los días trabajados, resultan en montos muy bajos, lo que cada año genera quejas y reclamos entre empleados y jubilados.

En ese sentido, destacó que la iniciativa cuenta también con el respaldo de otros gremios de la administración pública, que coinciden en la necesidad de garantizar mejores ingresos para los trabajadores en diciembre.

Cactus24 (03-10-2025)

